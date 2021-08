Kinderen gebruiken veel meer geweld tegen ouders tijdens covid

In de lange maanden dat gezinnen met elkaar zaten opgescheept, is er veel meer geweld van kinderen tegen ouders gesignaleerd dan anders. Veilig Thuis-organisaties zien een forse stijging van het aantal geweldsincidenten waarbij ouders slachtoffer werden van hun eigen kinderen. Dat meldt De Stentor. Het aantal meldingen is tientallen procenten hoger.

,,Het gaat hierbij om jongeren die hun ouders mishandelen, op welke manier dan ook: fysiek of psychisch”, vertelt directeur Ellen Rooijers van Veilig Thuis IJsselland. ,,Juist jongeren hebben het tijdens de lockdown met alle beperkende coronamaatregelen zwaar voor de kiezen gehad. Soms is dat in thuissituaties misgelopen.”

,,Een jongere die een slechte relatie heeft met zijn ouders, kon tijdens de lockdown geen kant op”, vertelt directeur Azime Gülhan van Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland.

,,Waar zo’n jongere vroeger als het even te veel werd het ouderlijk huis kon ontvluchten, was dat nu vaak niet mogelijk. De scholen zaten dicht, afspreken met vrienden was moeilijk. In zo’n situatie bouwt de spanning zich op en ontstaan dagelijks conflicten, totdat het uit de hand loopt.”