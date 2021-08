Minder coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag gedaald tot 656, het laagste aantal sinds eind vorige maand. Dat zijn er 30 minder dan dinsdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 446 coronapatiënten, een afname van 26. Op de intensivecares daalde het aantal covidpatiënten met 4 tot 210. In het afgelopen etmaal zijn er op de verpleegafdelingen 58 nieuwe coronapatiënten binnengekomen. Op de ic's werden 20 patiënten binnengebracht.