Lars moet weg bij Jumbo omdat hij zijn nagels lakt

Jumbo is heel inclusief en zo en echt een heel moderne onderneming. Maar Lars (18) mocht niet achter de Kassa zitten met gelakte nagels. Zijn vrouwelijke collega's mochten dat uiteraard wel. Graag zelfs. Maar dat zijn meisjes.

Voor het management van de Jumbo in Glanerbrug is het helder: een jonge met gelakte nagels is taboe. “Puur seksisme”, zegt Lars. En dus nam Lars ontslag: ‘Omdat ik mezelf wil zijn’. Moeder Iris van Veen nam het op voor haar zoon en vertelde op Facebook wat haar zoon was overkomen. Vervolgens ontplofte Facebook en werd bedrijfsleider Lochan de maat genomen. Haar bericht werd vroeg in de middag al 725 keer gedeeld en er kwamen tot nu toe liefst 283 reacties op. En die waren niet mals. De grote gemene deler laat zich raden: “Onvoorstelbaar dat dit gebeurt in deze tijd van opstaan tegen ongelijkheid en acceptatie voor iedereen.”