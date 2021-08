De Jonge: duizenden kunnen nog in ziekenhuis belanden

Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn er nog zo'n 1,8 miljoen mensen in Nederland die geen immuniteit tegen het coronavirus hebben opgebouwd. Van die groep zouden er nog duizenden in het ziekenhuis kunnen belanden. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge vrijdagavond in de persconferentie.

De Jonge bleef hameren op het belang van vaccinatie, omdat daarmee de kans sterk daalt dat je ernstig ziek wordt door een coronabesmetting. De experts van het Outbreak Management Team hebben berekend dat van die 1,8 miljoen mensen nog 16.000 tot 22.000 duizend mensen in het ziekenhuis zouden belanden, van wie 3400 op de intensive care.

"Dat zou overweldigend voor de zorg zijn", aldus De Jonge. "Dit is nog steeds het risico waar we tegenaan kijken, daar hebben we ons toe te verhouden."