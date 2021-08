Duits gezin vergeet zoon (11) na toiletpauze langs de snelweg

Een familie uit Duitsland is na een plaspauze langs de Duitse snelweg afgelopen zaterdag weggereden zonder het oudste kind mee te nemen. De ouders kwamen pas na vijftig kilometer achter hun vergissing, zo meldt de Duitse krant Stern.

Het was het jongste kind in de auto dat op een gegeven moment vroeg waar zijn grote broer was. Vervolgens belde zijn vader de snelwegpolitie van Bielefeld, aangezien het hele gezin in een file stond door een auto die in brand was gevlogen.

Het bleek 50 kilometer terug te zijn.....