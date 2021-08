Wende maakt internationaal debuut in The Royal Court in Londen

Zangeres Wende maakt volgende week haar internationale debuut in Londen. Ze staat van 17 tot en met 28 augustus in The Royal Court Theatre, waar ze een avondvullend programma maakt. De voorstelling heeft als titel The Song Project: Some Things Can Only Be Sung.

In de show werkt Wende samen met vijf opkomende schrijfsters uit Londen. Samen onderzoeken ze de vrouwelijke identiteit en filosoferen zij muzikaal over hun levens, hun dromen en hun angsten.

De zangeres organiseerde eerder workshops in de Britse hoofdstad en leerde zo het creatieve team en de aan het theater verbonden opkomende schrijvers beter kennen. Artistiek directeur Vicky Featherstone raakte gefascineerd door het werk van de Nederlandse artiest als maker en als aanjager van samenwerkingen met schrijvers, zoals Joost Zwagerman en Dimitri Verhulst. Toen ze in Nederland Wende’s meest recente show in Amsterdam zag, vroeg ze haar om voor het Royal Court een voorstelling te ontwikkelen.

Het project zou al in 2020 plaatsvinden, maar werd door de coronacrisis verplaatst.

Wende won de afgelopen jaren verschillende Edisons. Ook werd zij genomineerd voor een Gouden Kalf voor beste actrice.