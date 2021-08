Meer dan miljoen mensen schuilen voor noodweer in westen Japan

Meer dan een miljoen mensen is opgeroepen om te schuilen voor hevige regenval in het zuidwesten van Japan. De hoogste waarschuwingsmelding is uitgegaan. Zeker een persoon is al overleden door het noodweer, zijn vrouw en dochter worden nog vermist.

Vooral de regio's Hiroshima, Nagasaki en Kyushu worden hard getroffen, melden Japanse media. De minister van Rampbestrijding roept mensen op om alles te doen wat ze kunnen om zichzelf te beschermen tegen de regen. Op veel plaatsen zijn rivieren al buiten hun oevers getreden. Op foto's is te zien hoe het water in de stad Kurume tot boven de wielen van auto's komt. Gevreesd wordt voor nog meer overstromingen en aardverschuivingen door de regenval.

In sommige gebieden viel zaterdagochtend 50 millimeter aan regen in een uur tijd, meldt omroep NHK. Volgens weerberichten kan het ook in het oosten en midden van Japan zo hard gaan regenen, dat er overstromingen worden verwacht. Op veel plaatsen wordt tussen de 200 en 300 millimeter regen verwacht in de komende 24 uur.