“Taliban gaan al van deur tot deur om mensen van zwarte lijst op te zoeken”

“Inwoners van Kaboel getuigen dat de taliban nu al van huis tot huis gaan in bepaalde buurten om namen te registreren en mensen te zoeken die op hun zwarte lijst staan”, waarschuwt Ghulam Isaczai in de spoedvergadering van de Veiligheidsraad.

“Er zijn nu al berichten van gerichte moorden en plunderingen in de stad”, klinkt het verder. “De burgers van Kaboel leven in absolute angst op dit moment. Er is geen tijd meer om elkaar met de vinger te wijzen. We hebben een kans om meer geweld te voorkomen, om te voorkomen dat Afghanistan in een burgeroorlog belandt en een pariastaat wordt.”

“De internationale gemeenschap moet zich verenigen”, reageerde Antonio Guterres als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. “Afghanistan mag nooit meer gebruikt worden als platform of als toevluchtsoord voor terroristische organisaties. We moeten een front vormen en alle middelen ter beschikking stellen om de wereldwijde dreiging weg te nemen. Fundamentele mensenrechten dienen gerespecteerd te worden.”