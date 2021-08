De gemiddelde leeftijd waarop Europeanen het huis uitgaan: Nederlanders zijn jong

In Nederland zijn de introductieweken voor studenten weer begonnen. Het is een belangrijke manier om hun nieuwe woonstad te leren kennen. Het is in ons land vrij gebruikelijk dat jongeren op hun 18de het ouderlijk nest verlaten om elders te gaan studeren. Ook in Scandinavische landen staan mensen op jonge leeftijd op eigen benen. In Zuid-Europa is dat anders.

Het verschil is opvallend groot: In Montenegro, Kroatië, Italië, Spanje en Portugal zijn mensen 30 jaar of ouder voordat ze op zichzelf gaan wonen. In Noord-Europese landen zijn ze minstens 5 jaar jonger, blijkt uit cijfers van Eurostat.