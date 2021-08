De moderne taliban zijn jonger, rijker en sterker, maar hebben een heel strenge baas

Vanuit de bergen aan de grens met Pakistan wachtten de taliban geduldig tot de westerse strijdkrachten uit Afghanistan zouden vertrekken. Daarna was het met zijn tienduizenden kinderlijk eenvoudig om op te rukken naar Kaboel.

Oogden de taliban - letterlijk: studenten - in de jaren 90 nog wat sjofel en oud, nu zijn ze jonger, sterker én hebben ze meer geld. Het aantal strijdkrachten wordt geschat op 55.000 tot 85.000. Daarmee zijn ze met een stuk meer dan toen ze tussen 1996 en 2001 over Afghanistan heersten.

Nog een verschil: ook financieel staan ze er veel beter voor. Volgens een NAVO-rapport van vorig jaar kunnen ze beschikken over zo'n 1,36 miljard euro aan middelen. Dat is ruim vier keer zoveel als vier jaar geleden. Het is bovendien niet langer allemaal afkomstig van dubieuze donaties uit landen als Saoedi-Arabië en Pakistan. Sterker nog, 85 procent van de oorlogskas is zelf vergaard door onder meer illegale mijnbouw en drugshandel.

De grote leider is Hibutallah Akhundzada (60), voorheen de baas van de strenge sharia-rechtbanken. Er wordt dus terecht gevreesd voor de vrijheden van de bevolking en met name van de vrouwen, die destijds alleen in boerka en onder begeleiding van mannen op straat mochten komen.