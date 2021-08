Versoepelingen op 20 september? Reken er maar niet op

Volgens het kabinet wordt er op 20 september verder versoepeld om op 1 november álle coronamaatregelen los te laten. Dat is niet erg realistisch volgens viroloog Bert Niesters van het UMCG.

"Wie kan zover vooruit kijken? Ik niet en ik snap ook niet zo goed waarom ze deze datum hebben genoemd." Vanaf 20 september zou thuiswerken niet meer nodig zijn en vervalt overal de 1,5 meterregel. Dat is 'sowieso te vroeg', zegt Niesters tegen RTL Nieuws.

"Iedereen komt terug van vakantie, studenten gaan weer naar school, nog niet iedereen is dubbel gevaccineerd", legt hij uit. "Bovendien is er in september ook nog de Formule 1 in Zandvoort waarbij drie dagen lang duizenden mensen uit het hele land bij elkaar komen."

De datum van 1 november is zo mogelijk nog discutabeler. Datajournalist Jasper Bunskoek zegt daarover: "We zitten op dit moment op een plateau qua besmettingscijfers en het is nog maar de vraag of deze weer gaan stijgen of dalen. Ik zou mijn geld er nu niet op in durven zetten."