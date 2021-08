Het Nederlandse personeel op de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zaterdagnacht van het bed gelicht door Amerikaanse militairen. Dat zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer. Door de haast en een probleem met de communicatieapparatuur was er geen mogelijkheid om meteen het lokale Afghaanse personeel ook in te lichten, aldus Kaag.