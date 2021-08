Drone bezorgt gevangenen iPhones

Bij een controle op een luchtplaats van het Justitieel Complex Zaanstad zijn meerdere smartphones en zes simkaarten ontdekt. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn ze waarschijnlijk met een drone het complex ingevlogen, schrijft De Telegraaf.

Gedetineerden zijn dol op smartphones, omdat ze dan van uit de bajes hun activiteiten kunnen voorzetten.

Deze week vonden grootschalige cel-inspecties plaats in de gevangenis. Die volgden meteen na de overplaatsing van motorbendekopstuk Lysander de R. naar een extra beveiligde afdeling van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel, omdat hij voor intimidaties zou zorgen in de gevangenis. Er waren signalen dat hij en enkele andere topcriminelen de beschikking zouden hebben over mobiele telefoons die verboden zijn in de gevangenis.