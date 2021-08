Australië opent jacht op ‘volksvijand nummer één’: een gevluchte man met corona

Een man die is besmet met het coronavirus is op de vlucht geslagen in Australië. De politie heeft nu de jacht op hem geopend. Autoriteiten omschrijven hem als 'volksvijand nummer één' en 'een risico voor de gezondheid van het publiek.'

Anthony Karam (27) uit de deelstaat New South Wales hoorde op 14 augustus dat hij besmet was. In plaats van in quarantaine te gaan bleef hij zich gewoon buitenshuis bewegen zo is op camerabeelden te zien. Zo was hij onder meer aan het niezen in een lift.

De politie liet een arrestatiebevel uitgaan, maar de man wist tot nu toe te ontkomen. Ook weigerde hij een verzoek om in een hotel in quarantaine te gaan.

In de afgelopen 24 uur waren er bijna 900 besmettingen in Australië dat al sinds het begin van de crisis enorm strikt is en zo het virus grotendeels buiten de deur wist te houden. Door de deltavariant lukt dat nu niet meer. Het gevolg: een heel strenge lockdown.

Die had er niet hoeven komen als de Australische overheid voldoende vaccins had ingekocht. Er is alleen AstraZeneca beschikbaar dat door zwalkend overheidsbeleid een heel slechte naam heeft gekregen in het land. Pas over een kleine twee maanden is er voldoende Pfizer en Moderna verkrijgbaar.