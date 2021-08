Zeven studenten in Duitsland vergiftigd: mogelijk moordpoging

Op een Duitse universiteit zijn gisteren zeven studenten vergiftigd via hun voeding. Een van hen verkeert nog steeds in kritieke toestand. De politie onderzoekt of er sprake is van een moordpoging.

De studenten van de technische universiteit van Darmstadt werden plots onwel nadat ze een giftige stof hadden binnengekregen die in hun eten en drinken zat. De politie onderzoekt nu onder meer pakken melk en flessen water op aanwezigheid van de gevaarlijke stof.

Om wat voor middel het gaat is niet bekend, wel gaf de stof een scherpe geur af. Het goedje is ergens tussen vrijdag en maandag door een nog onbekende verdachte aan de voedingsmiddelen toegevoegd.

De politie adviseert studenten dan ook om niets te consumeren dat op de campus lag opgeslagen in die periode.