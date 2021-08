Dit zijn de veiligste steden ter wereld (Amsterdam in de top 10)

Bij veilige wereldsteden denk je misschien eerder aan Stockholm, Sydney of Singapore, maar Amsterdam mag ook gerust in dat rijtje, zo blijkt uit de laatste Safe Cities Index van The Economist.

Die vergeleek 60 wereldsteden op basis van 76 indicatoren, zoals gezondheid, infrastructuur, digitale veiligheid, milieu en persoonlijke veiligheid. Het kleine Kopenhagen staat dit jaar bovenaan. Volgens het rapport heeft iedere stad een zwakke plek. Bij Kopenhagen is dat veiligheid op het gebied van gezondheid, maar de Deense hoofdstad gaat dan weer op kop als het gaat om persoonlijke veiligheid.

Waar steden als Tokio, Singapore, Sydney en Melbourne traditioneel hoog scoren op deze lijst, blijven Amerikaanse steden achter. Amsterdam is enigszins een vreemde eend in de bijt in deze top 10: het is de enige niet-Scandinavische stad uit Europa. Onze hoofdstad staat wat persoonlijke veiligheid betreft op de tweede plaats, na Kopenhagen dus.

Overigens scoort Kopenhagen niet overal goed op: het beeld van de Kleine Zeemeermin is uitgeroepen tot een van de meest teleurstellende toeristische trekpleisters van een wereldstad.