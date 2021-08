Amerikanen: laatste dagen Kabul nodig voor terugtrekking troepen

De laatste dagen voor hun geplande aftocht uit Afghanistan op 31 augustus geven de Amerikanen voorrang aan het verplaatsen van hun troepen en militaire uitrusting, aldus het ministerie van Defensie. Het Pentagon lijkt daarmee de geluiden van westerse bondgenoten te bevestigen dat de evacuatievluchten vanaf het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul nog hoogstens enkele dagen mogelijk zijn.

De Amerikanen hebben de luchthaven in handen en controleren ook het luchtruim, maar willen daar zo snel mogelijk een einde aan maken, ook uit angst voor aanslagen. Na het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan zullen de Verenigde Staten niet meer verantwoordelijk zijn voor het vliegveld, benadrukte een woordvoerder van het Pentagon. Wel wordt de optie opengehouden tot het laatste moment door te gaan met evacuaties.

Onder meer de Duitsers en Britten kijken of het mogelijk is het vliegveld na het vertrek van de Amerikanen in bedrijf te houden. Daarover wordt ook overleg gevoerd met de nieuwe machthebbers in Afghanistan, de radicaalislamitische Taliban. Uit vrees voor de fundamentalisten willen niet alleen de meeste westerlingen, maar ook duizenden Afghanen weg. Volgens Duitsland zouden de Taliban al hebben beloofd dat een vertrek van Afghanen ook na 31 augustus mogelijk blijft.