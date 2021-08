Drie bussen met Nederlanders bereiken luchthaven Kabul

Drie bussen die Nederland heeft ingezet om mensen in de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren, hebben na een lange tijd wachten de luchthaven van Kabul bereikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover van diverse media. Hoeveel mensen in de bussen zaten, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens de NOS gaat het in totaal om 120 mensen, die allemaal een Nederlands paspoort hebben. Volgens een bron van de NOS zijn zeven mensen zonder paspoort door Talibanstrijders hardhandig uit de bussen gewerkt, voordat het vliegveld werd bereikt. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten dat de mensen die wel op de luchthaven zijn aangekomen zo snel als mogelijk met een vlucht worden geëvacueerd. Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken meldde woensdag dat er "chaos" en "paniek" begint te ontstaan onder mensen bij de luchthaven, omdat de tijd begint te dringen om nog het land uit te komen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen in de nacht van woensdag op donderdag hun eigen burgers in Afghanistan op weg te blijven van het vliegveld wegens mogelijke terreuraanvallen. De zegsman van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen of ook voor Nederlanders in Kabul die waarschuwing is afgegeven.