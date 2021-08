Pentagon: één enkele extremist blies zichzelf op bij aanslag Kabul

De bomaanslag op het internationale vliegveld van Kabul werd gepleegd door één extremist, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarmee corrigeert het Pentagon eerdere meldingen over twee extremisten en twee aparte explosies. Wel zijn er nog steeds "geloofwaardige dreigingen" van aanslagen bij het vliegveld. Bij de aanslag kwamen minstens negentig mensen om het leven, onder wie Afghaanse burgers, Amerikaanse militairen en Talibanstrijders. Amerikaanse militairen die gewond zijn geraakt door de klap worden in Duitsland behandeld. Bij de aanslag blies een terrorist zichzelf op bij een toegangspoort van het vliegveld. Er kwamen meldingen binnen van een tweede explosie bij een nabijgelegen hotel, maar die explosie heeft volgens het Pentagon niet plaatsgevonden. De aanval werd opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Grote mensenmassa De ontploffing vond plaats in de grote mensenmassa die sinds de machtsovername van de Taliban het vliegveld proberen te betreden om aan het nieuwe regime te ontsnappen. De menigte zou iets kleiner zijn geworden sinds de aanval. Volgens defensie in de VS gaan de evacuaties door tot het "laatste moment" op de dag van de deadline, 31 augustus. Momenteel staan er volgens het Pentagon nog zo'n 5400 mensen op het vliegveld te wachten op evacuatie. Inmiddels zijn er ongeveer 105.000 mensen opgehaald uit Kabul.