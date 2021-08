Ploumen: niet meedoen is rechts zijn gang laten gaan

PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat haar partij, samen met GroenLinks, móet proberen aan de formatietafel te komen. Het alternatief is dat de rechtse partijen "hun gang kunnen gaan", waarschuwt zij. "Dan wordt de champagne ontkurkt in de boardrooms en blijven gewone mensen weer met lege handen achter."

Aangezien zonder de VVD nu eenmaal geen kabinet kan worden gevormd is het aan PvdA en GroenLinks om de rechtse partijen "op het rechte pad te houden", zegt Ploumen. Dat kan ook vanuit de oppositie, maar zij vreest dat de PvdA dan opnieuw vier jaar lang geen van haar idealen kan verwezenlijken. "Ik wil niet weer vier jaar naar stilstand kijken."

Samen met GroenLinks hoopt Ploumen onder meer een hoger minimumloon, een eerlijkere woningmarkt en een voortvarender aanpak van klimaatverandering uit het vuur te slepen. En als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, "dan schuiven we met zijn allen de stoelen naar achteren, staan op en lopen de deur uit. Dan gaan we oppositie voeren".

Ploumen sprak de partij toe aan het begin van een politieke ledenraad over de linkse samenwerking die vorige week werd aangekondigd. De fracties in de Tweede Kamer van de PvdA en GroenLinks trekken samen op in de kabinetsformatie. "Ik vraag geen mandaat voor een fusie", benadrukt zij. "Daar ga ik ook niet over."