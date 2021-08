Miljoen mensen zonder stroom in New Orleans en omgeving

Als gevolg van de traag voorbijtrekkende orkaan Ida is in de Amerikaanse stad New Orleans en omgeving de stroom compleet uitgevallen. Zeker een miljoen mensen zitten zonder stroom.

De verantwoordelijke energiemaatschappij Entergy New Orleans spreekt van "een catastrofale schade aan de transmissie". Alle acht aanvoerlijnen van de elektriciteit naar de regio zijn buiten werking. De onderneming is bezig "te kijken naar een manier om de stroom te herstellen bij wie dat mogelijk is".

Voor de stad en de elektriciteitsmaatschappij is het geen primeur, melden plaatselijke media. Tijdens de orkaan Gustav in 2008 viel de stroom ook bijna helemaal uit in de regio. Dat leidde toen tot felle kritiek op de maatschappij en de slechte staat van het netwerk.