Mbo’s blijven ook na corona online lesgeven, tegen Kameradvies in

School kan niet online? Daar denken zeker vijf grote mbo-instellingen in den lande anders over. Zij hebben besloten ook na corona deels digitaal les te blijven geven. Tegen een motie van de Tweede Kamer in, schrijft de Volkskrant.

Alleen ‘onder dwingende omstandigheden en bij hoge uitzondering’ zou onderwijs online plaats moeten vinden, oordeelde de Kamer onlangs nadat mbo-instelling Albeda (Rijnmond) aangaf in het nieuwe collegejaar sommige vakken digitaal te blijven geven. De 21.000 studenten tellende school is niet de enige, ook andere grote mbo's in onder meer Utrecht en Zwolle gaan deels online verder.

"Iedereen die zegt dat digitalisering geen belangrijke rol gaat spelen in het toekomstige onderwijs, heeft niet goed opgelet", zegt Ron Kooren, collegevoorzitter van het Albeda.

Leraren zijn het er echter niet altijd mee eens. "Ik vind dat het onderwijs mensenwerk is", zegt docent Engels en burgerschap Patrick Woudstra van het Graafschap College in Doetinchem.

Studenten zelf zijn verdeeld over de online lessen, blijkt uit een enquête. "Maar het is superouderwets om naar school te gaan om de hele dag achter een tafel te zitten luisteren, bijvoorbeeld als je op één dag alleen Engels, Nederlands en een ander theorievak hebt", zegt Jelmer Becker, voorzitter van de studentenraad van het MBO Utrecht, in de Volkskrant.