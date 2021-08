Twee wolven ontsnapt uit dierentuin Amersfoort: bezoekers naar binnen

In Dierenpark Amersfoort zijn twee wolven ontsnapt uit hun verblijf. Ze liepen los rond tussen de bezoekers. Die zijn verzocht om ergens naar binnen te gaan.

Bezoeker Eric Bax was samen met zijn vriendin en zoontje een van de eerste die opmerkte dat er een wolf was ontsnapt.. "We zagen ineens een wolf tussen de struiken lopen. Ik heb meteen mijn zoontje gepakt en ben weggegaan."

Even later werd omgeroepen dat iedereen naar binnen moest. "Wij wisten meteen wel waarom natuurlijk. Nu zitten we in een restaurant met anderen. De sfeer is rustig en relaxed. Ook mijn zoontje is niet gestrest. Die heeft er niks van meegekregen," vertelt hij aan RTL Nieuws.

De dieren lopen achterin het park. Daar kunnen ze volgens een woordvoerder niet weg. Verzorgers proberen de wolven zo snel mogelijk te vangen. Hoe ze konden ontsnappen is onbekend.