Op de militariabeurs in Houten mogen geen ‘Holocaustspullen’ meer te koop worden aangeboden, zoals een gedragen Jodenster. Dat zegt organisator Gaston Vrolings tegen het Utrechts Nieuwsblad. ,,Een Jodenster verhandel je niet op een beurs. Dat zal ik alle standhouders laten weten. Deze ene is er doorheen geglipt.’’

Er ontstond commotie na een uitzending van Kassa die toonde wat er allemaal te koop is. Op de beurs voor verzamelaars van militaire memorabilia waren veel nazivoorwerpen te koop, waaronder dolken met hakenkruizen en SS-leuzen, SS-insignes, bustes van Adolf Hitler en Duitse eremedailles met hakenkruis.

De gedragen Jodenster werd aangeboden voor een bedrag van 2500 euro, inclusief een boekje met daarin de persoonsgegevens van de draagster.

Militaria wordt enkele keren per jaar gehouden in de beurshallen van Expo Houten. Directeur Van Heiningen zegt ook ‘geschrokken’ te zijn van de beelden. ,,Wij faciliteren beurzen en gaan niet over de inhoud daarvan. Maar alles moet zich natuurlijk wel afspelen binnen de wettelijke kaders. Als je een gedragen Jodenster verkoopt, ga je misschien niet over een wettelijke grens. Maar je gaat wel over een morele grens.’’