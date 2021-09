Hoe vaak moet je je jeans wassen? En hoe?

De deftige New York Times gaat over zaken die de mensen bezighouden, dus uiteraard ook over de vraag hoe vaak je je jeans moet wassen. En hoe.

Wat de eerste vraag betreft: jeans worden niet mooier van wassen. Dus zo min mogelijk, is het advies. Richtlijn: eens in de twee maanden of als je zelf merkt dat je jeans gaan stinken.

Hoe was je jeans? Hazel Morley, vice-president van menswear provider Bonobo's: "Om kwaliteit en kleur van de stof te behouden, was je je jeans met de hand binnenstebuiten in een badkuip vol koud water." Hang ze vervolgens met de goede kant naar buiten te drogen.

Als je niet geobsedeerd bent om je jeans in perfecte staat te houden, werkt de wasmachine ook. Door je jeans binnenstebuiten te wassen, blijft de kleur behouden door de buitenste vezels te beschermen, dat geldt zowel voor de handwas als de machine. Gebruik geen speciale en peperdure wasmiddelen, raadt The Times aan. Gebruik gewoon een milieuvriendelijk wasmiddel