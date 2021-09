Man 5 jaar de gevangenis in voor verspreiding coronavirus in Vietnam

Een Vietnamese man is veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat hij de coronaregels aan zijn laars lapte en het virus verspreidde.

Le Van Tri heeft 'acht mensen besmet met een gevaarlijke infectieziekte', zo oordeelde de rechtbank. Een van hen overleed uiteindelijk aan de gevolgen.

De 28-jarige Tri reed begin juli van Ho Chi Minh-stad naar de provincie Ca Mau in het zuiden van het land, waar hij vandaan komt. Tri loog op een formulier over zijn reisgeschiedenis en ging niet in verplichte 21-daagse quarantaine.

Later testte de man positief voor Covid en werd bekend dat hij familieleden had besmet en medewerkers van het gezondheidscentrum dat hij had bezocht. Het leidde tot één sterfgeval. Daarvoor kreeg hij vijf jaar celstraf en een boete van bijna 750 euro.

Tot voor kort wist Vietnam met strenge maatregelen Covid-19 aardig buiten de deur te houden. Maar sinds juni schiet het aantal besmettingen omhoog door een uitbraak van de meer besmettelijke deltavariant.

Er zijn nu meer dan 530.000 gevallen en ruim 13.300 doden, van wie de meesten in de afgelopen paar maanden in Ho Chi Minh-stad overleden aan het virus.