Trap hier niet in

Er doet een mail de ronde die van Bol.com lijkt te komen. Je hebt geluk! “Je bent geselecteerd om gratis aan ons loyaliteitsprogramma deel te nemen!”, staat in het bericht, dat voorzien is van het logo van bol.com. En een van de vragen is (uiteraard) je banknummer.

De mail is niet van Bol.com en je krijgt geen 90 euro. Het is een zogenaamde phishingmail. Klik dus niet op de link. Wat als je al wél verder hebt geklikt? Vul dan niets in en sluit het venster. Als je wachtwoorden hebt doorgegeven, verander die dan meteen. Ook als je datzelfde wachtwoord op andere accounts gebruikt — bijvoorbeeld voor verschillende websites of diensten — kan je ze beter allemaal vervangen.