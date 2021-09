Filosoof legt uit hoe irrationeel de logica is van vaccinweigeraars

Mensen die geen vaccin willen nemen, zeggen dus eigenlijk banger te zijn voor een wetenschappelijk onderzocht middel dan voor een ongecontroleerd virus. Moraalfilosoof Stijn Bruers legt in een gedachtenexperiment uit hoe irrationeel die logica is van vaccintwijfelaars en weigeraars.

Inhalatie

"Stel dat we een nieuw vaccin hebben," begint Bruers, die onderzoek doet aan de KU Leuven. "Dit vaccin heeft een zeer ingenieuze werking: in tegenstelling tot het gekende injectievaccin – de prik – is dit nieuwe vaccin zelfproducerend en kan het zich via de lucht verspreiden. Injectievaccins worden in laboratoria ontwikkeld, het zelfproducerend vaccin daarentegen produceert zichzelf in de lichamen van gevaccineerde mensen. Onze lichamen worden door dat vaccin letterlijk omgebouwd tot vaccinfabriekjes. De uitgeademde lucht van gevaccineerde mensen draagt de onzichtbaar kleine vaccindeeltjes naar andere mensen die het inademen. Inhalatie in plaats van injectie: dat is zeer handig en goedkoop, want zo worden andere mensen vanzelf gevaccineerd. Geen kosten voor naalden en dokters meer. En we hoeven niet te discussiëren over al dan niet verplichting: met het zelfproducerend inhalatievaccin in omloop worden mensen gedwongen gevaccineerd. We ontsnappen er niet aan, tenzij we sociaal contact mijden, gasmaskers dragen of stoppen met ademen.

Nog een voordeel van het inhalatievaccin, voor diegenen die wantrouwig zijn tegenover “Big Pharma”: de grote commerciële farmaceutische bedrijven verdienen er helemaal niets aan. Het inhalatievaccin is ook niet ontworpen door Big Pharma, werd niet gepatenteerd, en het wordt aangemaakt in onze lichamen in plaats van in fabrieken.

Geen bijsluiter

Het injectievaccin en het inhalatievaccin hebben een gelijkaardige werking: beiden stimuleren ons immuunsysteem. Helaas heeft het inhalatievaccin enkele ernstige nadelen. Ten eerste kwam het zo snel in omloop, dat er zelfs geen veiligheidstesten werden uitgevoerd en het niet geëvalueerd werd door onafhankelijke gezondheidswetenschappers en regelgevende instanties. Ten tweede is er gebrekkige transparantie: het bevat geeneens een bijsluiter die veiligheidsinstructies en mogelijke bijwerkingen beschrijft. Ten derde kunnen de dosissen waarmee mensen gevaccineerd worden niet worden gecontroleerd en geoptimaliseerd, wat bij het injectievaccin wel kan. We kunnen dus zonder het te weten een gevaarlijk hoge dosis binnenkrijgen.

Gevaarlijke additieven

Ten vierde kent het vaccin twee gevaarlijke additieven: chemische ingrediënten die het zelfproducerende proces bevorderen. Het eerste additief is een spike-eiwit dat toelaat dat de vaccindeeltjes diep in onze lichaamscellen kunnen binnendringen. Het tweede additief is ribonucleïnezuur, een chemische stof die de genetische werking van onze cellen beïnvloedt. Onze lichaamscellen worden genetisch gemanipuleerd om extra vaccindeeltjes te produceren. Helaas leidt dat – in tegenstelling tot het injectievaccin – tot celdood. Dit wil zeggen dat het inhalatievaccin wel heel ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Gevaccineerde mensen kunnen ernstig ziek worden en zelfs sterven.

De vraag van dit gedachtenexperiment is: welk vaccin zou je verkiezen, het gevaarlijke inhalatievaccin of het veel veiligere injectievaccin? De oplettende lezer heeft misschien al door dat dit niet louter een gedachtenexperiment is: het inhalatievaccin bestaat reeds. Het is reeds in omloop, en het heet Sars-cov2. Het is het virus zelf. De beste manier om dit inhalatievaccin uit omloop te halen, is met het injectievaccin."

Zijn bijdrage verscheen onder andere op de sites van VRT Nieuws en De Morgen. Hier lees je het stuk in zijn geheel.