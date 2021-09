Jongetje dat kabelbaan-ongeluk overleefde ontvoerd door Joodse opa

Het Italiaanse parket heeft een onderzoek geopend naar de vermoedelijke ontvoering van Eitan Biran (6). Het Italiaans-Israëlische jongetje overleefde als enige het kabelbaanongeluk in Stresa.

Eitan, wiens ouders en tweejarige broer omkwamen bij het ongeluk met de Stresa-Mottarone-kabelbaan op 23 mei, is inzet een voogdijstrijd tussen familieleden in Italië en Israël.

Eitan, wiens ouders Israëlische staatsburgers waren en in Italië woonden, woonde sinds de ramp bij zijn tante Aya Biran-Nirko van vaderskant in Pavia. Biran-Nirko kreeg de voogdij over het kind. Maar de familie van moederskant wil het kind hebben om het écht joods te kunnen opvoeden.

Eitan's grootvader van moeders kant, Shmulik Peleg, nam het kind zaterdagochtend mee, maar bracht het hem niet om 18.30 uur naar huis, zoals afgesproken. Nadat alarm was geslagen, ontdekte de Italiaanse politie dat Eitan Italië had verlaten aan boord van een privévliegtuig met Peleg, die in het bezit was van het Israëlische paspoort van het kind. Diplomatieke bronnen bevestigden later hun aankomst in Israël.