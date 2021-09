Zo kan het ook: ziekenhuis in Nice schorst 450 niet-gevaccineerde werknemers

In de Franse gezondheidszorg worden medewerkers zonder pardon geschorst als ze niet zijn gevaccineerd. Hun salaris wordt per direct stopgezet. Het overkwam 450 van de 7.500 medewerkers van het academisch ziekenhuis in Nice.

Vandaag was de deadline voor de eerste prik. Zorgmedewerkers hebben tot 15 oktober om een tweede prik te halen. In Frankrijk geldt een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. Fransen die naar een café, restaurant, theater of museum willen moeten net als wij nu een coronapas laten zien.

President Macron zei onomwonden dat het een drukmiddel is om de vaccinatiegraad te verhogen. Dat was ook nodig omdat Fransen van oudsher kritisch zijn over vaccineren. De regering gaat zorginstellingen streng controleren en boetes uitdelen als er toch ongevaccineerde medewerkers aan het werk zijn.

En het heeft effect: de vaccinatiegraad in de zorg steeg in enkele maanden van 64 naar 90 procent. De coronapas en vaccinatieplicht in de zorg leidden tot grote protesten. Honderdduizenden Fransen gingen de straat op.