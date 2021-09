Kaag: gehandeld op basis van verkeerde aannames in Afghanistan

Het kabinet heeft in Afghanistan "gehandeld op basis van verkeerde aannames", aldus demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer, waar gedebatteerd wordt over de evacuaties uit Afghanistan. Daardoor zijn er fouten gemaakt. "Dat is bitter."

Volgens de bewindsvrouw was de snelle machtsovername door de Taliban niet verwacht. Verder bleek het Afghaanse leger veel zwakker, is de hoofdstad Kabul veel sneller gevallen en is te lang gedacht dat commerciële vluchten zouden kunnen doorgaan. Ten slotte was de afhankelijkheid van de Amerikanen te groot.

Kaag benadrukte in het debat dat alle landen op basis van deze aannames hebben gehandeld. Dat is volgens haar geen verdediging. "Het is zo als het is." Ze spreekt van een "blinde vlek" waarvan geleerd moet worden. "De evaluatie zal ons vele bittere lessen leren."

Zeer kritisch

De Kamer is zeer kritisch over het optreden van het kabinet in aanloop naar en tijdens de evacuatie. Er is volgens partijen onder meer veel te veel tijd verspild bij het terughalen van de tolken die Nederlandse militairen in Afghanistan hebben geholpen en gevaar lopen onder het Taliban-regime. Er zijn uiteindelijk honderden Nederlanders achtergebleven in Afghanistan.

Volgens Kaag is er niet "totaal gefaald" bij de evacuatie. Er zijn uiteindelijk in korte tijd 2100 mensen geëvacueerd, verklaarde de minister. Maar dat het kabinet er niet in is geslaagd om iedereen te evacueren "betreurt zij ten diepste".