Gevaccineerde die positief test behoudt coronabewijs nog steeds

Een Nederlands coronabewijs blijft nog altijd geldig als iemand die volledig is gevaccineerd bij de GGD toch positief test op het virus. Anders dan de Belgische overheid, die donderdag aankondigde dat de app voor coronabewijzen wordt aangepast om dit onmogelijk te maken, ziet het ministerie van Volksgezondheid geen mogelijkheden om daar verandering in te brengen. "Het is wat het is", zegt een woordvoerder van het departement.

Eind juli was in Nederland al duidelijk dat een eenmaal gegenereerde QR-code gewoon blijft staan als een gevaccineerde na een gang naar de teststraat besmet blijkt. "We hebben de mogelijkheden bekeken om dat aan te passen, maar dat bleek technisch niet haalbaar", vertelt de woordvoerder desgevraagd. De systemen van de GGD'en zijn weliswaar aangesloten op de CoronaCheck-app, maar een eenmaal afgegeven QR-code kan volgens het ministerie niet worden ingetrokken. Zo'n code op de telefoon geeft mensen bijvoorbeeld toegang tot evenementen waarop mensen moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief getest óf recent genoeg hersteld van een coronabesmetting. Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar ook verplicht in theaters, podia, bioscopen en de horeca. Het ministerie benadrukt dat mensen hier een eigen verantwoordelijkheid in hebben. "Je wordt geacht je te laten testen als je klachten hebt en als je positief test in quarantaine te blijven", aldus de woordvoerder. Hij voegt eraan toe dat er "altijd risico's blijven". Het kabinet hoopt die risico's wel kleiner te maken door het breder inzetten van de coronabewijzen. Die maatregel is omstreden. Zo hebben veel horecaondernemers al gezegd dat ze niet van plan zijn hun klanten hierop te gaan controleren.