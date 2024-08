30-jarige man aangehouden om schietpartij in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft woensdagmiddag een 30-jarige man aangehouden in verband met een schietpartij in Rotterdam afgelopen maandagavond. Bij de schietpartij op de Sluiskreek in de Rotterdamse wijk IJsselmonde raakte een 27-jarige man uit Rotterdam zwaargewond.

De verdachte is iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.

Het slachtoffer moest maandag op straat worden gereanimeerd, erna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Op dinsdag verspreidde de politie een signalement van een verdachte op basis van verklaringen van getuigen. Het zou gaan om een jongen met een donkere huidskleur en zwarte kleding. Deze verdachte is nog niet aangehouden.

"Het onderzoek gaat onverminderd door en de politie is nog steeds op zoek naar getuigen", aldus de politie woensdag.