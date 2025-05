GRONINGEN (ANP) - In een huis in Groningen en in een loods in het Groningse Sappemeer zijn dinsdag patronen, cilinders en 300 liter lachgas gevonden, meldt de politie vrijdag. Een 37-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van grootschalige lachgashandel.

De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen, net als een vervoersmiddel.