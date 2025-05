Sabalenka naar vierde ronde op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka heeft de vierde ronde bereikt op Roland Garros. De nummer 1 van de wereld uit Belarus rekende in twee sets af met Olga Danilovic uit Servië: 6-2 6-3. Na een uur en 21 minuten benutte ze haar tweede matchpoint.

De als eerste geplaatste Sabalenka jaagt in Parijs op haar eerste titel van het Franse grandslamtoernooi. Alleen in 2023 wist de Belarussische de halve finales te bereiken. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, die de Deense Clara Tauson versloeg (7-6 (4) 6-4).