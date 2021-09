Vader eist miljoen schadevergoeding van lerares die haar van kind ongevraagd afknipte

Een lerares op een school in de Amerikaanse staat Michigan heeft in april ongevraagd het haar van een kind in haar klas afgeknipt. De vader stapt nu naar de rechter en eist een miljoen dollar schadevergoeding.

In de rechtszaak van Jimmy Hoffmeyer wordt gesteld dat de grondrechten van zijn dochter geschonden zijn, in het bijzonder vanwege haar donkere huidskleur. Hij heeft haar van school gehaald. De school deed zelf onderzoek en concludeerde in juli dat de lerares weliswaar tegen het beleid van de school in had gehandeld, maar niet vanuit een raciaal vooroordeel. Ze kreeg een reprimande maar hield haar baan wel op de Ganiard Elementary School in Mount Pleasant.

Jimmy Hoffmeyer vertelde aan persbureau AP in april al dat een klasgenoot van zijn dochter Jurnee het haar aan één kant van haar hoofd had afgeknipt, toen ze in de schoolbus zaten. Twee dagen later kwam Jurnee thuis van school en was ook het haar aan de andere kant van haar hoofd afgeknipt. Dat terwijl ze nog wel naar de kapper was geweest om een asymmetrisch kapsel te laten knippen, zodat de verschillende lengtes minder opvielen.

Hoffmeyer dacht eerst dat een ander kind weer bezig was geweest, maar zijn dochter vertelde hem dat het de juf was. "De lerares had het haar geknipt om het op gelijke lengte te krijgen," aldus de vader tegen het persbureau. De docent wordt nu beschuldigd van schending van de rechten van het kind, raciale discriminatie, en het opzettelijk veroorzaken van psychische pijn.