Rutte: mij is gevraagd stil te houden dat Kaag wilde opstappen

Demissionair premier Mark Rutte wist dat Sigrid Kaag van plan was terug te treden als minister van Buitenlandse Zaken, maar heeft dat niet gedeeld met andere bewindspersonen. Kaag had hem nadrukkelijk gevraagd haar besluit niet naar buiten te brengen, zo zei de premier. Ingewijden meldden eerder vrijdag dat CDA-bewindsvrouw Ank Bijleveld zich overvallen voelde door het besluit van haar collega om haar ontslag in te dienen.

Kaag stelde Rutte ongeveer een uur voordat ze haar aftreden aankondigde op de hoogte van haar voornemen om te vertrekken. "Ik heb die mededeling gehoord, mij is gevraagd dat stil te houden en dat heb ik gedaan", zei Rutte daar vrijdagavond na een bezoek aan Boris Johnson in Londen over. "Vertrouwen ga ik niet breken." Veel meer wilde hij niet zeggen.

De PvdA diende een motie van afkeuring in tegen Kaag en de rest van het kabinet vanwege de evacuaties uit Afghanistan. Zij had zich voorgenomen op te stappen als die werd aangenomen. Uiteindelijk bleek er inderdaad een meerderheid te zijn dankzij steun van de ChristenUnie, een van de coalitiepartijen achter het demissionaire kabinet.

Ank Bijleveld, tegen wie vanwege hetzelfde dossier eveneens een motie van afkeuring was ingediend, verbond aanvankelijk andere consequenties aan de motie. Ze wilde aanblijven, zo liet ze al voor de stemming weten. Toch besloot ook zij vrijdag terug te treden.