Koning onthult Holocaust Namenmonument in Amsterdam

Koning Willem-Alexander onthult zondag het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Op deze plek zijn de namen, geboortedata en leeftijden bij overlijden te vinden van ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, zowel Joden als Sinti en Roma. Er ging een lange juridische strijd vooraf aan de bouw van het namenmonument aan de Weesperstraat, een ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Omwonenden maakten bezwaar tegen de komst ervan. Uiteindelijk besloot de Raad van State eind 2019 dat het monument, een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, er kon komen. De financiering van het monument, dat 15 miljoen euro heeft gekost, is mede mogelijk gemaakt door het adopteren van de stenen. Iedereen kan een naam adopteren voor een bedrag van 50 euro. Tot nu toe zijn tussen de 70.000 en 80.000 geadopteerd en komen er nog altijd verzoeken binnen. Demissionair premier Mark Rutte en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houden een toespraak. Ook is er muziek, gebed en een minuut stilte. De bijeenkomst is zondagmiddag rechtstreeks te volgen op tv bij de NOS op NPO 1.