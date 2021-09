Taliban komen met ministerie voor Tegengaan zonden en stoppen met Vrouwenzaken

Het ministerie voor Vrouwenzaken is opgeheven door de taliban. In plaats daarvan komt er een ministerie voor het Tegengaan van zonden.

Het is een triest gezicht. Op het gebouw waar voorheen het ministerie voor Vrouwenzaken zat, hangt nu een bordje met de mededeling dat het ministerie voor ‘Gebed en Begeleiding en de Verspreiding van Deugd en Preventie van Zonde’ er is gevestigd. Gisteren is het oude ministerie ontruimd, melden getuigen.

De medewerkers van de Wereldbank die in het gebouw werkzaam waren, moesten weg, schrijft persbureau AP. Volgens Reuters moesten alle vrouwelijke medewerkers vertrekken.

De taliban beloofden eerder vrouwenrechten te respecteren. Vrouwen zouden mogen blijven werken en studeren, maar dat wordt hen nu al heel erg moeilijk gemaakt. Zo mochten Afghaanse jongens vanaf gisteren weer naar school, maar over meisjes werd niets gezegd. Ook zijn de kledingvoorschriften voor vrouwen al aangescherpt en mogen vrouwen waarschijnlijk binnenkort niet meer sporten.