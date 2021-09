Stakingen bij NS-personeel

Servicemedewerkers van NS en conducteurs op de trein van Amsterdam naar Brussel gaan woensdag staken. De NS rekent op overlast voor reizigers van en naar de Belgische hoofdstad. Die moeten volgens de spoorvervoerder rekening houden met een langere reistijd, uitval van treinen en andere vertrek- en aankomsttijden.

De IC Brussel rijdt alleen tussen Breda en Brussel. Reizigers vanuit Amsterdam, Den Haag, Schiphol of Rotterdam kunnen gebruikmaken van binnenlandse treinen om in Breda te komen en dan over te stappen. Ze kunnen ook de IC Direct nemen, hiervoor wordt geen toeslag berekend, heeft de NS laten weten.

Vakbonden FNV en VVMC kondigden daarnaast aan dat er vanwege de staking van de servicemedewerkers loketten dicht blijven. Ook zal de hulp aan de reizigers tot een minimum worden beperkt. Hoeveel werknemers precies aan de acties zullen meedoen, is nog niet duidelijk.

De servicemedewerkers zijn boos over de voorgenomen inkrimping van het aantal servicestations. Het conflict bij de conducteurs van de internationale treinen naar Brussel gaat over de arbeidsvoorwaarden. De bonden stellen dat deze conducteurs minder betaald krijgen dan hun collega’s die werken bij Thalys Eurostar en ICE Berlijn & Nightjet.

De NS betreurt de acties. Maar de bonden hebben al aangegeven dat het hier mogelijk niet bij blijft. Als de spoorvervoerder na de stakingen nog niet op hun eisen ingaat, overwegen de bonden om ook bij andere delen van de NS stakingen op te zetten, bijvoorbeeld bij het rijdend personeel.