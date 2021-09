Links boos op kabinet om financiering hoger zorgsalaris

Dat het kabinet de verhoging van het salaris van zorgpersoneel wil betalen door een hogere zorgpremie, is tegen het zere been van linkse oppositiepartijen. "Het is goed nieuws", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver over het plan om de zorgsalarissen te verhogen. "Maar er wordt niet aan de wens van de Kamer voldaan." De Tweede Kamer wil de loonsverhoging betalen door de winstbelasting voor bedrijven op te schroeven.

"In plaats van grote bedrijven voor deze salarisverhoging te laten betalen, gaat iedere Nederlander ervoor betalen", concludeert Klaver. "Het kabinet voert de motie niet uit", vindt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Volgens haar kiest het kabinet voor "multinationals en niet voor de burger". "Er ís een meerderheid om die winstbelasting te verhogen", zegt SP-leider Lilian Marijnissen

De verdediging van demissionair premier Mark Rutte dat het "aan de systematiek ligt", kon ook op weinig begrip rekenen. Een deel van de verhoging (ongeveer 40 procent) moet vanuit de zorgverzekeringswet worden gefinancierd, en kan dus niet van buiten. "Dat is gewoon de wet. Je kan daar niet zomaar van afwijken, daar zijn allerlei redenen voor." Hoe het overige deel wordt betaald, daar "moeten we uit zien te komen", stelt Rutte. Verhoging van de winstbelasting (officieel de vennootschapsbelasting) sluit hij daarbij niet uit.

Marijnissen nam hiermee geen genoegen. "Nu zegt de demissionair minister-president: ja, het kan eigenlijk wel, maar ik wil het niet, want dan moet de wet aangepast worden. Het spijt me, maar de Tweede Kamer heeft hierover een uitspraak gedaan."