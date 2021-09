Jongen wint rechtszaak van zijn vader: hij mag toch vaccin

Zijn vader verbood hem om een coronavaccin te nemen en dus stapte een 12-jarige jongen uit Groningen naar de rechter. Hij kreeg gelijk en mag toch een prik halen.

De jongen heeft meer verantwoordelijkheidsgevoel dan zijn vader: hij wilde graag op een verantwoorde manier bij zijn doodzieke oma op bezoek. Dat liet de rechter zwaar meewegen. Het kind dat in de eerste klas van de middelbare school zit, kreeg toestemming voor een prik.

De ouders van de jongen zijn gescheiden. Zijn moeder is voorstander van vaccineren, zijn vader fel tegenstander. De oma van het kind lijdt aan longkanker. Daarom was hij bang dat zij direct zou overlijden als hij haar zou besmetten.

Na advies van de Raad voor de Kinderbescherming oordeelde de kinderrechter dat de jongen gelijk had. Hij kan per direct gevaccineerd worden en zo in de laatste fase van zijn oma's leven veilig bij haar op bezoek.

Officieel mogen kinderen pas vanaf 16 jaar zelf beslissen of ze een vaccin willen. Tot die leeftijd bepalen ouders dat, maar de rechter maakte voor dit geval dus een uitzondering.