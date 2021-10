Tien miljoen meer: het echte dodental van de pandemie

Volgens de officiële cijfers zijn er tot nu toe wereldwijd bijna 5 miljoen mensen gestorven aan Covid-19. Dat zijn de officiële cijfers. Maar hoeveel mensen stierven er werkelijk?

De researchers van The Economist hebben de cijfers van de oversterfte in de wereld nauwkeurig bestudeerd. Vooral in de zuidelijke gebieden in de wereld zitten op geen stukken na alle Covid-19-doden in de cijfers.

De schatting van The Economist is dat er nu 15 miljoen mensen wereldwijd zijn omgekomen. En met een zekerheid van 95 procent, zeggen de statistici van The Economist, ligt het aantal doden tussen de 9,8 en 18,5 miljoen.

En de epidemie en dus het sterven is wereldwijd nog lang niet afgelopen.