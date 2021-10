Hoe ‘speed dating’ radicalisering van Afghanen in België voorkomt

Ze ontmoetten elkaar eerder dit jaar op een ongebruikelijke speeddate. Zij vroeg of hij zich ongemakkelijk voelde om te praten met een Europese vrouw zonder hoofddoek. Hij vroeg haar om advies voor het kopen van een tweedehands fiets.

Nu zijn Musawer Ataee, 26, en Marika Libbrecht, 52, vrienden - een succes voor het "speeddating"-programma van de Belgische stad Mechelen dat hen samenbracht, dat niet bedoeld is om romantiek te bevorderen, maar om een ​​nieuwkomer uit Kabul te helpen Belgische manieren te leren van een inboorling.

Het is sinds het een aantal jaren is uitgeprobeerd zo'n succes dat het nu in heel Vlaanderen wordt ingevoerd.

Vanaf januari zal een wet die tijdens de zomer is aangenomen, nieuwe immigranten verplichten om 40 uur door te brengen met een Vlaamse 'buddy'.