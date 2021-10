Plan in de maak om 2000 mensen uit Afghanistan te halen

Het demissionaire kabinet en de voormalige coalitiepartijen bespreken de mogelijkheden om een grotere groep te evacueren uit Afghanistan. Aan de criteria wordt nog geschaafd, maar zoals de plannen er nu bij liggen zou het aantal mensen dat voor evacuatie in aanmerking komt mogelijk richting de 2000 gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

Een Kamermeerderheid riep het kabinet na de machtsovername door de Taliban in augustus op om Afghanen die door de jaren heen in Nederlandse dienst hebben gewerkt, te evacueren. Voor tolken bestond al een regeling en een voorstel van D66-Kamerlid Salima Belhaj om ook andere beroepsgroepen te helpen kreeg brede steun. Tot dusver ging het kabinet ervan uit dat enkele tientallen Afghanen onder deze motie vallen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg evenwel vele duizenden aanmeldingen. Ook bijvoorbeeld hulp- en mensenrechtenorganisaties droegen mensen aan die onder de nieuwe machthebbers gevaar zouden lopen. Gekeken wordt nu onder meer hoelang en hoe substantieel al deze mensen de Nederlandse zaak hebben gediend, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de militaire missies of ontwikkelingsprojecten in het land. Kamerleden van D66, CDA en ChristenUnie spraken daar woensdag over met de betrokken bewindslieden.

De inzet van het kabinet zou zou volgens ingewijden nu zijn om 1000 tot 2000 mensen naar Nederland te halen. Daarbij zijn ook familieleden meegerekend die voor evacuatie in aanmerking komen. Vrijdag in de ministerraad moet een definitief besluit vallen.