Belg komt tijdens grotduiken vast te zitten en overlijdt

Een 39-jarige Belg is toen hij een bekende grot in Frankrijk indook, vast komen te zitten. Hij kwam niet meer boven. Toen zijn duikgenoten hem gingen zoeken, was het al te laat.

De man ging met zijn speleologieclub naar de grot van Marcilhac-sur-Célé, in het département Lot. Donderdag rond half twaalf 's ochtends deed hij als eerste een verkennende duik. Zijn mededuikers gingen hem zoeken toen hij te lang wegbleef en waarschuwden de hulpdiensten.

De man zat vast op 10 meter diepte in een nauwe doorgang op 20 meter afstand van de grot. Hij zou zijn gestorven aan een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten.

Het is al de derde keer in ruim een jaar dat er een duiker overlijdt in de grot, die in heel Europa bekend is bij grotduikers. Jaarlijks dalen zo'n 5000 mensen af naar de grot.