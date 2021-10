Auto rijdt door hek Duits vliegveld Weeze, vliegtuig kan niet landen

Omdat een man zaterdagavond met zijn auto door een veiligheidshek reed, konden er tijdelijk geen vliegtuigen landen op Weeze Airport. Een toestel uit Rome werd omgeleid naar Munster. Er werd gedacht aan een aanslag, maar het bleek dat de bestuurder van de auto onwel was geworden.

Een 59-jarige reed met zijn auto door een veiligheidshek. Vervolgens reed hij een oprit op naar de startbaan, waar hij werd tegengehouden door de beveiliging. Omdat een alcoholtest bij de 59-jarige positief was, is er op het politiebureau bloed bij hem afgenomen en is zijn rijbewijs veilig gesteld. Daarnaast waren er aanwijzingen voor een eerdere medische aandoening. De bestuurder kreeg daarom medische hulp in een nabijgelegen ziekenhuis.

Om veiligheidsredenen werd het vliegverkeer stilgelegd en omgeleid. De politie werd versterkt met troepen van de rijks- en federale politie

Volgens een WDR- journalist die in een vliegtuig van Rome naar Weeze zat, cirkelde het vliegtuig van Ryanair meerdere keren rond de luchthaven van Weeze en werd uiteindelijk omgeleid naar Münster. "We vlogen naar Weeze en ineens versnelde de piloot weer, trok op en de wielen werden ingetrokken. Het was eng, dat was geen fijne ervaring."