Yavuz O (22) wilde Mark Rutte doodschieten

De politie heeft afgelopen zomer een 22-jarige Amsterdammer gearresteerd voor het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Mark Rutte.

De Amsterdammer Yavuz O. wordt verdacht van bedreiging en het voorbereiden van een aanslag op politici, waaronder demissionair premier Mark Rutte. Ook wordt hij verdacht van opruiing met terroristisch oogmerk in een groep op messenger-app Telegram, waar veel complottheorieën verspreid worden.

Op 12 december plaatste Yavuz O. een foto van de ministers en koning op het bordes met de begeleidende tekst: ‘Ben benieuwd wat het volk hiervan gaat doen?’ Een andere gebruiker reageerde daarop met: ‘Inderdaad dankzij hun is Nederland naar de klote’. Waarop de Amsterdammer weer reageerde: ‘Precies. En ik ga er verandering in brengen. Meeste Nederlanders hebben toch hekel aan die Rutte. Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.’