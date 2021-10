Noorse Boogschietmoord: verdachte is een radicale bekeerling tot de islam

De dader van de boodschietmoord in Noorwegen is een 37-jarige Deen die zich tot de islam bekeerde, zegt de politie. "Er waren al eerder aanwijzingen van radicalisering", vertelt Ole Bredrup Saeverud, een Noorse politiefunctionaris.

Deze aanwijzingen van radicalisering dateren uit 2020 en eerder, zei hij. "We hadden geen rapport over hem in 2021, maar eerder", vertelde hij.

Hij gebruikte pijl-en-boog om zijn slachtoffers neer te schieten, maar de politie noemde ook andere wapens.

Er vielen vijf doden in Kongsberg, een klein stadje met ongeveer 25.000 inwoners ongeveer 80 kilometer ten westen van Oslo. Vier vrouwen en een man werden gedood en twee andere mensen raakten gewond.

“We doen onderzoek om te bevestigen dat de man alleen handelde. We hebben geen informatie van het tegendeel, maar we zetten het onderzoek voort om helemaal zeker te zijn ”, voegde de heer Bredrup Saeverud eraan toe.

Hoewel de politie voorzichtig blijft over de mogelijke motieven van deze bloedige gebeurtenis, sluit de politie woensdagavond een terroristische daad niet uit.