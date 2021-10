Waarom garnalen eten erg gezond is

Garnalen hebben veel te bieden. Ze bevatten weinig calorieën - ongeveer 100 calorieën in 15 grote garnalen - ze zijn snel en gemakkelijk te koken en ze zijn een "goede bron van eiwitten", zegt Alice H. Lichtenstein, hoogleraar voedingswetenschap aan de Tufts University tegen de Washington Post.

Ze zijn ook extreem voedzaam, met meer dan 20 vitamines en mineralen, waaronder jodium, calcium en magnesium. En één portie levert meer dan 70 procent van de dagelijkse behoefte van een volwassene aan selenium, een sporenmineraal dat ontstekingen helpt verminderen en de immuunrespons verbetert.

Toch vermijden veel mensen garnalen omdat ze veel cholesterol zouden bevatten. Anderen maken zich zorgen dat garnalen besmet kunnen zijn met bacteriën of zware metalen. Per saldo, is deze populaire zeevrucht echt goed voor je?

Ondanks hun cholesterolgehalte, bevatten garnalen weinig verzadigd vet, dat de belangrijkste rol speelt bij het verhogen van het LDL ("slechte") cholesterolgehalte. Garnalen hebben "een goede verhouding van onverzadigd tot verzadigd vet", zegt Lichtenstein.

In tegenstelling tot sommige soorten vis, zoals zwaardvis en tonijn, bevatten garnalen weinig kwik, waardoor ze veilig zijn voor zwangere vrouwen, volgens de Food and Drug Administration.

Als je garnalen koopt zijn ze meestal bevroren geweest, ook al liggen ze ontdooid in de winkel. Je kunt daarom beter bevroren garnalen kopen en ze ontdooien als je ze gaat gebruiken. Dan heb je de kleinste kans op bacteriële besmetting en voedselvergiftiging.